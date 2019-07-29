شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. 53 وظيفة موسمية نسائية بـ«الأدلاء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هبة محروس (المدينة المنورة)

استحدثت المؤسسة الأهلية للأدلاء ٥٣ وظيفة موسمية لنساء المدينة، كسابقة أولى منذ إنشاء المؤسسة، إذ شاركن في مكتب الرعاية الصحية بالمؤسسة بنسبة 50% على وظيفة «مندوبة»، وفي مكتب الاستقبال وتفويج ومغادرة المطار عينت 55% على وظيفة «منسقة»، و50% على وظيفة «مساندة»، وفي المكتب التنفيذي للاستقبال والخدمات الإنسانية عينت 60% على وظيفة «منسقة»، وفي وحدة اللجنة الإشرافية للمجالس التنفيذية 100% على وظيفة «منسقة».

من جانبها، أوضحت عضو مجلس إدارة المؤسسة عضو اللجنة الإشرافية لقطاعي الاستقبال والخدمات النسائية الدكتور زينب الفل في تصريحها لـ«الخليج 365» أنه لم تستحدث وظائف نسائية في كل المكاتب؛ لعدم توفر شروط العمل النسائي للمحافظة على خصوصية المرأة وراحتها، لذا اقتصر العمل على الوظائف التي توفر بيئة مناسبة وخصوصية لها.