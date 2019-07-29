شكرا لقرائتكم خبر عن 3000 امرأة في خدمة حجاج الداخل والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - زين عنبر (جدة)تباشر ثلاثة آلاف سعودية في مخيمات حجاج الداخل بقطاع شركات حجاج الداخل، للعمل في مواقع الضيافة والاستقبال والأعمال الميدانية وإرشاد التائهين والإعاشة والضيافة والمباشرة داخل المخيمات النسائية، إضافة إلى التعاقد مع 350 سعودية لتفقد تجهيزات الأمن والسلامة.
يذكر أن هؤلاء السعوديات العاملات في مجال السلامة مدربات من جانب الدفاع المدني على عمليات الإخلاء وفحص مداخل ومخارج الطوارئ واستخدام طفايات الحريق داخل حملات الحج النسائية، لتحقيق أعلى درجات الخدمة والجاهزية المقدمة لضيوف الرحمن.
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