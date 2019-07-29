شكرا لقرائتكم خبر عن أول طريق للمشاة خافض للحرارة في منى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

تستعد أمانة العاصمة المقدسة لإطلاق تجربة أول طريق للمشاة خافض للحرارة، بالشارع رقم ١٥ بمنى المؤدي إلى منشأة الجمرات، نفذ بالتعاون مع شركة يابانية متخصصة.

"الخليج 365" رصدت في جولة ميدانية ظهر أمس (الأحد) اكتمال طلاء الأسفلت العادي بمادة تساعد على خفض حرارة الطقس بمعدل يصل إلى نحو ٢٠ درجة عن بقية الطرق الأخرى أثناء ارتياد الطريق من قبل ضيوف الرحمن، خاصة أيام التشريق ورمي الجمار. وتبلغ المساحة الإجمالية للطريق ٣٥٠٠ متر مربع في كلا الاتجاهين، وتتواجد على جنبات الطريق صنابير مياه للشرب علاوة على وجود محلات تجارية لأنشطة متنوعة. والطريق مزود بحساسات أرضية تحت الأسفلت تقيس درجة الحرارة كل ١٠ ثوان.

وسوف تقوم الأمانة بتوزيع استبيان لقياس مدى رضا الحجاج عن المشروع خلال موسم الحج، علاوة على التنسيق مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة لإجراء دراسة عن التجربة والتوصية بإمكانية التوسع في مواقع أخرى ومعرفة أنسب الأماكن التي يمكن للأمانة تقديم الخدمة بها.