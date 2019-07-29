، خادم الحرمَيْن يتلقى برقيتَيْ عزاء من حاكمَيْ الشارقة والفجيرة في وفاة الأمير بندر ،

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – برقيتَيْ عزاء ومواساة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، سائلَيْن المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيات تعزية مماثلة من سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.
وتلقى الملك سلمان برقية عزاء مماثلة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.
وعبَّر الجميع عن خالص التعازي وصادق المواساة في وفاة الفقيد، سائلين المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.
خادم الحرمَيْن يتلقى برقيتَيْ عزاء من حاكمَيْ الشارقة والفجيرة في وفاة الأمير بندروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-29
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – برقيتَيْ عزاء ومواساة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، سائلَيْن المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيات تعزية مماثلة من سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.
وتلقى الملك سلمان برقية عزاء مماثلة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.
وعبَّر الجميع عن خالص التعازي وصادق المواساة في وفاة الفقيد، سائلين المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.
29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
01:49 AM
عبَّرا عن تعازيهما ومواساتهما للأسرة المالكة والشعب السعودي
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – برقيتَيْ عزاء ومواساة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، سائلَيْن المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيات تعزية مماثلة من سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.
وتلقى الملك سلمان برقية عزاء مماثلة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.
وعبَّر الجميع عن خالص التعازي وصادق المواساة في وفاة الفقيد، سائلين المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.
، خادم الحرمَيْن يتلقى برقيتَيْ عزاء من حاكمَيْ الشارقة والفجيرة في وفاة الأمير بندر ،
المصدر : الخليج 365
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