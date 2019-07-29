محمد بن مسعود - الدمام - عبّر خلالها عن تعازيه ومواساته للأسرة المالكة والشعب السعودي تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -. وأعرب الملك عبدالله الثاني عن أصدق التعازي والمواساة باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها بهذا المصاب، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة والشعب السعودي جميل الصبر وحسن العزاء.

خادم الحرمين يتلقى برقية عزاء من ملك الأردن في وفاة الأمير بندر وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-29 تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -. وأعرب الملك عبدالله الثاني عن أصدق التعازي والمواساة باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها بهذا المصاب، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة والشعب السعودي جميل الصبر وحسن العزاء.

Advertisements 29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440 01:08 AM عبّر خلالها عن تعازيه ومواساته للأسرة المالكة والشعب السعودي عبّر خلالها عن تعازيه ومواساته للأسرة المالكة والشعب السعودي تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -. وأعرب الملك عبدالله الثاني عن أصدق التعازي والمواساة باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها بهذا المصاب، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة والشعب السعودي جميل الصبر وحسن العزاء.

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