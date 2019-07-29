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محمد بن مسعود - الدمام - تعرض فريق الاتفاق لخسارة ثقيلة من أمام قاسم باشا التركي بأربعة أهداف دون مقابل في ثاني مبارياته الودية بمعسكره الإعدادي المقام حاليًا في سلوفينيا.
سجل الفريق التركي أول أهدافه في 29 دقيقة عبر مامي ثيام ومع بداية الشوط الثاني سجل فودي كيتا الهدف الثاني لفريق قاسم وبالتحديد في الدقيقة 51 باشا وأضاف عبدالرحمن خليلي الهدف الثالث فيما تكفل إلهان ديبي بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 72.
وكان الاتفاق قد خسر مباراته الودية الأولى أمام بارادو الجزائري 1-3 الأسبوع الماضي.
29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440 01:49 AM
تعرض فريق الاتفاق لخسارة ثقيلة من أمام قاسم باشا التركي بأربعة أهداف دون مقابل في ثاني مبارياته الودية بمعسكره الإعدادي المقام حاليًا في سلوفينيا.
سجل الفريق التركي أول أهدافه في 29 دقيقة عبر مامي ثيام ومع بداية الشوط الثاني سجل فودي كيتا الهدف الثاني لفريق قاسم وبالتحديد في الدقيقة 51 باشا وأضاف عبدالرحمن خليلي الهدف الثالث فيما تكفل إلهان ديبي بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 72.
وكان الاتفاق قد خسر مباراته الودية الأولى أمام بارادو الجزائري 1-3 الأسبوع الماضي.
، الاتفاق يتعرض لخسارة ثقيلة من أمام قاسم باشا برباعية ،
المصدر : الخليج 365
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