، سفير فلسطين يهاجم المتطاولين على السعودية مؤكدًا: مواقفها مع قضيتنا تاريخية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن المملكة وقادتها وشعبها في قلب كل حُر فلسطيني شريف

قال باسم الأغا، سفير دولة فلسطين لدى السعودية، عبر البرنامج الذي يقدمه الزميل رياض الودعان بقناة 24 السعودية: إن مَن يتطاول على السعودية وقيادتها مآله القانون، وإن القضية الفلسطينية والقدس ستبقيان في قلب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإن السعودية وقادتها وشعبها في قلب كل حُر فلسطيني شريف، ومَن يتطاول عليها فهو سقط المتاع، ولا نتوقف عندهم.

وقال السفير الأغا: إن ما بين المملكة العربية السعودية وفلسطين الدم السعودي الغالي الذي خضب تراب فلسطين، والعلاقة التاريخية بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس محمود عباس، والمواقف التاريخية العظيمة الثابتة الراسخة من السعودية منذ عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - والأبناء البررة متوَّجين بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، والشعب السعودي النبيل الكريم. وستبقى السعودية قلعة العرب والمسلمين، قلعة شامخة صامدة.

وأضاف بأن كل مَن يخرج من الفلسطينيين ويسيء إلى السعودية وقيادتها، ومَن يريدون الوقيعة بين الدولتَيْن، هم سقط المتاع؛ لا نتوقف عندهم أبدًا.