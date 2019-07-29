من صنعاء.. انفجارات عنيفة وناطق الحوثيين ينبيه للمواطنين بالابتعاد عن هذه المناطق.! ” تفاصيل “

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عدن - ياسمين التهامي - اعلن المتحدث باسم قوات صنعاء العميد يحيى سريع عن عملية واسعة لسلاح الجو المسير على مطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصف 2k. وقال العميد سريع ان العملية استهدفت مواقع هامة فى المطار وكانت الإصابة دقيقة وأدت إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار. Advertisements واضاف متحدث قوات صنعاء ان استهداف مطار أبها يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة والتى بلغت خلال الـ 12 ساعة الماضية 15 غارة جوية . – حسب قوله – على السياق ذاته اكدت مراكز رصد جوية تعطل حركة الملاحة في مطار أبها السعودي إثر عمليات سلاح الجو المسير اليمني. هذا وكان قد حذر المتحدث باسم قوات صنعاء في وقت سابق المدنيين من التواجد قرب المطارات والمواقع العسكرية، وذلك بعدما أعلنت قصفها مطار أبها بصاروخ كروز، وهو ما أقر به التحالف السعودي الإماراتي رغم التباين بين الطرفين في طبيعة الهدف.

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