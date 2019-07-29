شكرا لقرائتكم خبر عن الئ جميع اليمنيين : السعودية تحذر.. سنعيد هؤلاء الحجاج من حيث جاءوا ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر وزارة الداخلية السعودية تحذيرا من التعامل مع الحجاج المخالفين للقواعد والاجراءات المعتمدة رسميا لقضاء شعيرة الحج. وبحسب الوزارة، فإنه يتطلب حصول كل من يرغب في الحج من المواطنين والمقيمين على تصريح بذلك وفق الاجراءات المعتمدة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات حيال كل من يقدم على نقل حجاجاً قبل حصولهم على تصاريح بالحج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الئ جميع اليمنيين : السعودية تحذر.. سنعيد هؤلاء الحجاج من حيث جاءوا ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.