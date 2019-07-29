الكشف عن مقترح مثير للجدل واتفاق ينهي الحرب في اليمن ومهمة واحدة تجمع السعودية وايران والامارات( تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - أثار رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز السابق، التكهنات بحدوث مفاجأة كروية خلال الساعات القادمة.

وكتب آل الشيخ منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء فيه: "72 ساعة حاسمة"، دون الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى حول الحدث الذي ينتظره خلال الأيام المقب

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وأكدت تقارير صحفية تفكير تركي آل الشيخ، بعد نقل ملكية نادي "بيراميدز" المصري خلال الفترة الماضية، إلى المستثمر الإماراتي سالم الشامسي، في شراء أحد الأندية الأوروبية خلال الفترة القادمة، وأنه يفاضل بين ناديي أميان الفرنسي وغرناطة الإسباني.

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