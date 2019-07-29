شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اختطاف مسئول وقيادي بارز في الجيش الوطني وتوافد كبير للمسلحين ينذر بانفجار مواجهات..! – (أسماء وتفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اختطف مسلحون مساء الاحد 28 يوليو2019م رئيس شعبة التجنيد من مقر عمله في قيادة محور تعز.

وتحدثت مصادر محلية “إن مسلحين داهموا مقر قيادة محور تعز وسط المدينة، وقاموا باختطاف العقيد علي الأهدل، ولا يُعرف مصيره وهوية الخاطفين إلى هذه اللحظة”.

من جانبها كشفت مصادر عسكرية ” أن الخاطفين هم جنود ينتمون للواء 170 دفاع جوي ـ التابع لحزب الإصلاح الاخواني ـ.

Advertisements

وأضافت المصادر” ان مجندين في اللواء 170 دفاع جوي اقتحموا اليوم الأحد مقر قيادة محور تعز، وقاموا باختطاف العقيد علي الاهدل على خليفة سقوط اسماءهم من كشوفات البدائل”.

وطبقاً للمصادر، فقد توافد جنود ومسلحون من أصدقاء وأقارب المختطف العقيد علي الأهدل، رئيس شعبة التجنيد، إلى شارع جمال وسط مدينة تعز، مشيرة إلى توتر الأوضاع في المدينة.

ويأتي اختطاف رئيس شعبة التجنيد بعد أسبوع من مقتل العقيد نصر محرم مدير الشؤون الإدارية في فرع مصلحة الهجرة والجوازات داخل مقر عمله من قبل جنود في قوات الشرطة العسكرية.