شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد” أول ظهور لقائد عسكري رفيع مع عدد من أفراده في صنعاء بعد انشقاقهم عن التحالف والفرار الئ صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد ناصر البخيتي اليوم الأحد، صورة من أمام ضريح صالح الصماد ورفاقه في العاصمة صنعاء تجمعه بالعقيد “جمال جوبح ناصر الجماعي” قائد كتيبة في اللواء 63 جبهة الحدود منطقة علب، الذي أعلن انشقاقه عن صفوف التحالف. وأكد البخيتي في منشور على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، أن العقيد جمال الجماعي، عاد إلى حضن الوطن وانشق عن التحالف حسب قوله

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