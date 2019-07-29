شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تزاحم السيارات امام المحطات : اعلان هام من شركة النفط اليمنية لجميع المواطنين في العاصمة صنعاء.! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة النفط اليمنية اليوم عن إنزال كميات كبيرة من مادة البنزين، إضافة إلى الكميات الموجودة لتوزيعها على كافة النطاق الجغرافي لأمانة العاصمة .
وأشار بيان صادر عن الشركة تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة لحكومة صنعاء، إلى ان المدير العام التنفيذي للشركة وجه بإنزال كميات كبيرة من المواد البترولية لتغطية احتياجات الأمانة المتزايدة بسبب حركة تنقلات المواطنين من المحافظات الأخرى إليها لاقتناء احتياجاتهم الخاصة بعيد الأضحى المبارك .
وأكد البيان أن شركة النفط مسيطرة على الوضع التمويني وأن الكميات المتوفرة لديها تكفي لتغطية كافة احتياجات المواطنين خلال الفترة القادمة .. مناشدة المواطنين عدم الانجرار وراء الشائعات التي يتبناها ضعفاء النفوس وذوي الكسب غير المشروع لإثارة الهلع بين الناس ،ومحاولتهم البائسة لتصدير الازمات التي تعيشها بعض المحافظات الخاضعة لسيطرة التحالف السعودي الاماراتي .
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