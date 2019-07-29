إقامة عزاء الأمير بندر بن عبد العزيز في قصره بالرياض يوم الثلاثاء

يقام العزاء في وفـاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، في قصره بمدينة الرياض اعتبارًا من بعد صلاة المغرب يوم الثلاثاء 27 / 11 / 1440هـ إلى الساعة التاسعة مساءً ولمدة ثلاثة أيام.

وكان الديوان الملكي قد أعلن وفـاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه بعد صلاة العشاء يوم غدٍ الإثنين الموافق 26 / 11 / 1440هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.