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إقامة عزاء الأمير بندر بن عبد العزيز في قصره بالرياض يوم الثلاثاء

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يقام العزاء في وفـاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، في قصره بمدينة الرياض اعتبارًا من بعد صلاة المغرب يوم الثلاثاء 27 / 11 / 1440هـ إلى الساعة التاسعة مساءً ولمدة ثلاثة أيام.

وكان الديوان الملكي قد أعلن وفـاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه بعد صلاة العشاء يوم غدٍ الإثنين الموافق 26 / 11 / 1440هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

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