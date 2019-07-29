أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في اليابان، اليوم الأحد، أنها تتابع آثار الزلزال بمنطقة مياقي في اليابان، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين.
وناشدت السفارة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، الجميع التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، داعيةً المواطنين في حال حدوث أي طارئ إلى التواصل مع شؤون السعوديين على الرقم التالي (09055833862).
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة المملكة باليابان توضح موقف المواطنين بعد وقوع زلزال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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