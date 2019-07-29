السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية عزاء من حاكم الشارقة في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز



الشارقة 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء ومواساة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود ، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيات تعزية مماثلة من سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة .

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