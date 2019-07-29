السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية عزاء من ملك الأردن في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز



عمان 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - .

وأعرب جلالته عن أصدق التعازي والمواساة باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها بهذا المصاب، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة والشعب السعودي جميل الصبر وحسن العزاء .

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