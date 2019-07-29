رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يعزون خادم الحرمين بوفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



كما أرسل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، برقيتيْ تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.