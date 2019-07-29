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2019-07-29 الملك سلمان يتلقى برقيات تعزية من قيادة الإمارات في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز متابعات الخليج 365 - واس تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية تعزية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – .

وعبر سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى – أيده الله – برقيتي تعزية مماثلتين من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي, وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.









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