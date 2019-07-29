فتح باب التقديم بدبلوم الدراسات العُليا في ولادة وأطفال تبوك

2019-07-29

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

أعلنت إدارة مستشفى الولادة والأطفال بتبوك، عن فتح باب التقديم للالتحاق في برنامج دبلوم الدراسات العُليا السعودي في تخصص طب الأطفال للعام التدريبي 2020- 2021م، وذلك اعتبارًا من 1- 31 أغسطس لعام 2019م.

وبينت أنه يتم استقبال الطلبات على إيميل المستشفى [email protected]

موضحة أن شروط التقديم هي:

1- صورة من شهادة البكالوريوس.

2- صورة من قرار التصنيف المهني على درجة البكالوريوس كأعلى تصنيف مهني حصل عليه المُمارس.

3- خطاب تعريف من مرجع المُمارس يوضح استمراره في مزاولة المهنة.

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4- أن يكون أحد منسوبي وزارة الصحة.

5- تقديم خطاب خبرة لا تقل مدتها عن سنة في تخصص طب الأطفال.

6- خطاب موافقة من مرجعه للالتحاق في البرنامج.

7- صورة من إثبات الشخصية.

8- سيرة ذاتية تحتوي على الدورات التدريبية التي حصل عليها المتقدم مع صورة لشهادة اجتياز الدورة.

9- صورة من نتيجة امتحان رخصة الهيئة.

وبينت إدارة المستشفى أن من معايير القبول الأفضلية للسعوديين وكذلك درجة المقابلة الشخصية ودرجة التخرج في شهادة البكالوريوس ودرجة اجتياز اختبار رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتقديم الخبرات بالعمل في تخصص طب الأطفال.

وسوف يتم إجراء المقابلات الشخصية والاختبارات التحريرية يومي 16- 17 سبتمبر 2019م الساعة العاشرة صباحًا، بقاعة التدريب بالمستشفى. كما سيتم إعلان أسماء المقبولين في 3 أكتوبر 2019م.