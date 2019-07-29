أمير الرياض بالنيابة ينقل تعازي الملك وولي العهد لأسرة الشهيد الغامدي

2019-07-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

نقل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لأسرة الشهيد الملازم سعود بن محمد الغامدي، الذي استشهد على الحد الجنوبي دفاعًا عن الدين والوطن، خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر عزاء الشهيد بالرياض.

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وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن، الله العلي القدير أن يرحمه ويتقبله، مؤكدًا أن التضحية التي قام بها في ميادين الشرف والعزة دفاعًا عن دينه ووطنه محل تقدير واعتزاز الجميع، لافتًا إلى الشرف والكرامة التي نالها.

وأعرب ذوو الشهيد من جهتهم عن شكرهم لأمير الرياض بالنيابة على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه، ويديم عليها أمنها واستقرارها.