2019-07-28

أبناء الفقيد الأمير بندر بن عبدالعزيز سيستقبلون المعزين في الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

يستقبل أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وأبناء الأمير بندر بن عبدالعزيز- رحمه الله- المعزين في قصر الأمير بندر بن عبدالعزيز بحي لبن بالرياض.

وانتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأحد، الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

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الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود من مواليد 1341هـ/ 1923م، وهو الابن العاشر من أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود الذكور، وترتيبه بين إخوته بعد الملك فهد مباشرة، ووالدته هي الأميرة بزة الثني.

ولم يتقلد الأمير بندر بن عبدالعزيز أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، ويمثله ابنه الأمير فيصل في هيئة البيعة.

وبحسب ما ذكر الديوان الملكي في بيانه، سيصلى على الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود بعد صلاة العشاء يوم غد الاثنين الموافق 26/ 11/ 1440هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.