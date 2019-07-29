الارشيف / اخبار السعوديه

الفقيد الأمير بندر في صور مع والده المؤسس وإخوته الملوك

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

شكرا لقرائتكم الفقيد الأمير بندر في صور مع والده المؤسس وإخوته الملوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-28

الفقيد الأمير بندر في صور مع والده المؤسس وإخوته الملوك

متابعات الخليج 365 - الرياض

تداول مواطنون صورًا نادرة للفقيد الأمير بندر بن عبدالعزيز، الذي وافته المنية اليوم الأحد.

وكانت بعض الصور تجمع الفقيد الأمير بندر بن عبدالعزيز مع إخوته الملوك والأمراء ووالده الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.

وانتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد الموافق 25/ 11/ 1440هـ الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه بعد صلاة العشاء ليوم غدٍ الاثنين الموافق 26/ 11/ 1440هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود من مواليد 1341هـ/ 1923م، وهو الابن العاشر من أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود الذكور، وترتيبه بين إخوته بعد الملك فهد مباشرة، ووالدته هي الأميرة بزة الثني.

Advertisements

ولم يتقلد الأمير بندر بن عبدالعزيز أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، ويمثله ابنه الأمير فيصل في هيئة البيعة.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفقيد الأمير بندر في صور مع والده المؤسس وإخوته الملوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا