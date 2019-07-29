رابط فحص مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي عن الشهر الحالي 1440 هـ

أقرت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة العربية السعودية مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث يتم صرف تلك المساعدة وفقاً للعديد من الشروط التى حددتها الوزارة بشكل مسبق ومن أبرز تلك الشروط أن هذه المساعدة تقدم للأسر ذات الدخل المنخفض او الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، ومن أبرز الفئاات التي تقدم لها مساعدة المقطوعة للأسر السعودية التي تغيب عنها عائلها أو للأرامل، ويتم تقديم الطلب من خلال البوابة الإلكترونية من أجل الحصول على الإعانات المالية، ويتم دراسة الطلب المقدم من قبل الوزارة وفقاً للعديد من الشروط بكل شفافية وموضوعية ودون إى تحيز لاحد في إختيار المستفيدين من المقطوعة .

شروط الحصول على مساعدة المقطوعة

تقدم مساعدة المقطوعة للأسرة ذات الدخل المنخفض أو الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية . تقدم المقطوعة للأسر التي لا تمتلك دخل يتجاوز الحد المانع المحدد من قبل وزارة العمل . يمكن لإي مواطن سعودي التقديم للإستفادة من المساعدة في حال تجاوز 35 عاماً . يتم صرف المقطوعة مرة واحدة في السنة . يتم صرف مساعدة المقطوعة للذين لهم أقدمية في التقديم وحققوا كافة الشروط . يعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الأعلى للمساعدة .

رابط التسجيل والإستعلام في الضمان الإجتماعي

طالبت وزارة العمل والتنمية من كافة المواطنين الذين هم مستفيدي من المقطوعة في الأصل بالقيام بتحديث كافة البيانات بشكل دوري من اجل الإستفادة من المساعدة المقدمة لهم، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية التي يمكنك زيارتها من خلال الرابط التالي هـــنــــا ، أو من خلال زيارة أقرب مكتب للضمان الإجتماعي، وتقديم كل ما يدل على أحقيتهم في الحصول على المقطوعة.