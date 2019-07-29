شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من ملك البحرين ورئيس الوزراء وولي العهد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة)

لقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم برقية تعزية من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

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وأعرب جلالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى - أيده الله - برقيتي تعزية من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين و من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين عبرا فيهما عن أحر تعازيهما وصادق المواساة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود, سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته.

كما تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقيتي تعزية ومواساة مماثلتين من سمو رئيس الوزراء بمملكة البحرين و ولي عهد مملكة البحرين أعربا فيهما عن خالص تعازيهما ومواساتهما بوفاة الفقيد الراحل.