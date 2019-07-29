خادم الحرمين يتلقى برقيات تعزية من رئيس الإمارات ونائبه وولي عهد أبوظبي

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (أبوظبي) تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تعزية من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - . تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تعزية من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - . وعبر عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. كما تلقى برقيتي تعزية مماثلتين من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .



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