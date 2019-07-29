شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى برقية تعزية من سلطان عُمان في وفاة الأمير بندر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - «واس» (مسقط)

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تعزية ومواساة من صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعرب جلالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته, داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة وذوي الفقيد الصبر والسلوان.