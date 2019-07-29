شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يستقبل وزير الخارجية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - «واس» (المنامة)

استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، في قصر الصخير اليوم (الأحد)، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، الذي وصل إلى مملكة البحرين الشقيقة في زيارة رسمية.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وتمنياتهما الخالصة لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والرخاء، فيما حمله جلالته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين و لولي عهده، وتمنياته للشعب السعودي الشقيق المزيد من التطور والازدهار.

وتأتي زيارة وزير الخارجية لمملكة البحرين الشقيقة في إطار المشاركة في حفل توقيع محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي- البحريني.

Advertisements

وأعرب وزير الخارجية أثناء الاستقبال عن شكره وتقديره لجلالة ملك مملكة البحرين على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، واعتزازه بجهود جلالته لتوطيد أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين، مشيدًا بالمواقف الأصيلة لمملكة البحرين بقيادة جلالته، وبما حققته المملكة من نهضة وتطور وتنمية ونجاحات متميزة في جميع القطاعات.

من جانبه بارك جلالة ملك البحرين إنشاء مجلس التنسيق السعودي-البحريني، مؤكدًا أهمية دوره في تعزيز التنسيق والتعاون المشترك وتحقيق التكامل الثنائي ليشمل كافة المجالات.

كما استقبل رئيس الوزراء بمملكة البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وزير الخارجية أثناء زيارته لمملكة البحرين الشقيقة، وتم خلال الاستقبال التأكيد على عمق العلاقة التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.

وأكد وزير الخارجية على أنها ليست وليدة اليوم، وإنما نابعة مع مسيرة طويلة تجذرت فيها المحبة المتبادلة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا حرص المملكة على توطيد أركان التعاون الثنائي مع مملكة البحرين بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

وكان معاليه قد عقد جولة مباحثات ثنائية مع نظيره البحريني وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، تم خلالها التوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، والذي سيتفرع عنه عدد من اللجان المتخصصة في شتى المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والإعلامية والاجتماعية وغيرها من المجالات الحيوية، لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء هذا المجلس.