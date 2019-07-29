شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة ثقل من الذهب بجفن مريض بتخصصي تبوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الريح (تبوك)

تمكن الفريق الطبي بقسم العيون بمستشفى الملك فهد التخصصي في تبوك بقيادة الدكتور فهد العنزي، من إنقاذ حياة مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك بإجراء عملية جراحية تعد الأولى من نوعها بمنطقة تبوك، حيث وصل المريض الى المستشفى وهو يعاني من ورم أسفل العين وتشوهات خلقيه وعلى الفور أجريت الفحوصات الطبية اللازمة وتبين من خلالها أنه يعاني من فشل بالعصب السابع بالجهة اليسرى مع وجود ورم سرطاني أسفل العين ما ترتب عليه عدم إغلاق العين وإصابتها بإلتهاب وجفاف، وتم إجراء عملية لاستئصال الورم وزراعة ثقل من الذهب يبلغ وزنه 1.6 جرام بالجفن العلوي وإغلاق الأنسجة عليها حتى لا تتحرك للخارج وتقفل العين أثناء النوم، بالإضافة إلى سحب الجفن الأسفل للأعلى للمساعدة في إغلاق العين وعدم تعرضها للجفاف والالتهاب، وتكللت العملية ولله الحمد بالنجاح.

واستغرق إجراء العملية ساعة ونصف، وقد خرج المريض من المستشفى وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

يُذكر أن هذه الخطوات تأتي تماشياً مع الجهود التي تقوم بها "الصحة" لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)، كما يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.