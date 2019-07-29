شكرا لقرائتكم خبر عن العزاء في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز بعد غدٍ الثلاثاء بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) سيقام العزاء في وفاة المغفور له - بإذن الله تعالى - الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود ، في قصر سموه بمدينة الرياض اعتباراً من بعد صلاة المغرب يوم الثلاثاء 27 / 11 / 1440هـ إلى الساعة التاسعة مساءً ولمدة ثلاثة أيام.

سيقام العزاء في وفاة المغفور له - بإذن الله تعالى - الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود ، في قصر سموه بمدينة الرياض اعتباراً من بعد صلاة المغرب يوم الثلاثاء 27 / 11 / 1440هـ إلى الساعة التاسعة مساءً ولمدة ثلاثة أيام.

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