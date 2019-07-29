السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الكويت تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم برقية عزاء من صاحب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود. وأعرب أمير دولة الكويت عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء. كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقية مماثلة من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أعربا فيها عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما في وفاة المغفور له بإذن الله، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



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كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيات عزاء من أمير الكويت وولي عهده ورئيس الوزراء في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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