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توفي يوم أمس مواطن أثناء نزوله من الطائرة في مطار بيشة إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وذلك بعد أن كان على رحلة الخطوط القادمة من مطار الملك خالد للعاصمة الرياض.
وفي التفاصيل، أوضحت المصادر أن مواطن من أهالي محافظة بيشة تعرض لأزمة قلبية وهو على سلم الطائرة بعد وصوله مطار بيشة قادماً من الرياض، وحاول الجهات المعنية والحاضرون بمطار بيشة إنقاذه لكن توفي.
وبينت المصادر أن المواطن كان يشكو سابقاً من مرض القلب.
29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440 12:48 AM
كان قادماً من الرياض.. وحاولت الجهات المعنية إسعافه لكنه توفي
توفي يوم أمس مواطن أثناء نزوله من الطائرة في مطار بيشة إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وذلك بعد أن كان على رحلة الخطوط القادمة من مطار الملك خالد للعاصمة الرياض.
وفي التفاصيل، أوضحت المصادر أن مواطن من أهالي محافظة بيشة تعرض لأزمة قلبية وهو على سلم الطائرة بعد وصوله مطار بيشة قادماً من الرياض، وحاول الجهات المعنية والحاضرون بمطار بيشة إنقاذه لكن توفي.
وبينت المصادر أن المواطن كان يشكو سابقاً من مرض القلب.
، وفاة مواطن على سلم الطائرة بمطار بيشة إثر تعرضه لأزمة قلبية ،
المصدر : الخليج 365
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