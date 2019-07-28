إدارة الحرم المكي تستعد بمكتبة إلكترونية كبيرة لموسم حج 1440هـ

أعلنت إدارة مكتبة الحرم المكي الشريف، من رؤساء وموظفي الأقسام في المكتبة، بعمل مجموعة من البرامج والدورات التثقيفية والتدريبية النوعية، والهدف منها تطوير الموظف إلى الحصول على مستوى وأداء وظيفي رائع خلال موسم الحج لعام 1440، وذلك وفق توجيه الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كما تستعد في تلك الأيام أقسام مكتبة الحرم المكي الشريف لموسم الحج بعدد من البرامج والأنشطة الخاصة، لهذا الموسم العظيم.

حيث توجد مكتبة إلكترونية تحتوي على أكثر من (200) ألف مجلد ويوجد بها ما يقارب من (60) ألف عنوان، وتلك المكتبة الإلكترونية جاهزة للخدمة على مدار الساعة حيث أنها تحتوي على دروس، ومحاضرات، وخطب، وكتب إلكترونية حديثة.