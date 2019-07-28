تفاصيل وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز مساء الأحد.. و5 معلومات يجب أن تعرفها عن الأمير الراحل

أعلن الديوان الملكي السعودي منذ قليل عن وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس” مساء اليوم الأحد الموافق 28 يوليو الجاري، مشيرة إلى كون برقيات التعازي قد بدأت في الوصول إلى القصر الملكي بالسعودية، وذلك عقب الإعلان بشكل رسمي عن الأمير بندر بن عبدالعزيز خلال الساعات القليلة الماضبة

وكان الشخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات أول من تقدم بالتعازي إلى الملك سلمان بن عبد العزيز في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز، وكذلك نائب رئيس الدولة الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، والذي أعرب عن تعازيه في برقية إلى خادم الحرمين الشريفين.

تفاصبل وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

لم تكشف أي جهة رسمية داخل المملكة العربية السعودية وعلى رأسها الديوان الملكي عن أي تفاصيل تخص وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز حتى هذه اللحظة، ولكن من المرحج بأن يكون هناك بيان رسمي للحديث حول موعد إقامة مراسم الدفن والعزاء في الراحل الأمير بندر بن عبدالعزيز خلال الساعات المقبلة.

ونتقدم في موقع “عرب نيوز” بخالص التعازي إلى كل الشعب السعودي في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وداعين وطالبين من الله سبحانه وتعالى أن يتغمده في رحمته وأن يرزقه هو وكل موتى المسلمين جنات الخلد وأن يرزقه الجميع الصبر والسلوان.

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5 معلومات يجب أن تعرفها عن الأمير بندر بن عبدالعزيز

يعد الأمير بندر بن عبد العزيز هو الأبن العاشر للملك عبد العزيز آل سعود الذكور، وترتيب بين أخوانه بعد الملك فهد بن عبد العزيز مباشرة، ووالدته هي الأميرة “بزة الثني”، وقد تزوج االأمير بندر بن عبد العزيز ثلاث مرات، وكانت زوجاته كلًا من الأميرة سمية بنت عبد الرحمن بن محمد بن معمر، الأميرة منيرة بنت محمد آل مجرور الجبور السبيعي، والأميرة الأميرة العنود بنت مهنا بن عبد الرحمن آل مهنا أبا الخيل.

حياة الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود

ويذكر بأن الأمبر بندر بن عبد العزيز قد ولد في سة 1923، أي أنه كان يبلغ في وقت الوفاة نحو 93 عام، ولم يتقلد الأمبر بندر بن عبد العزيز آل سعود أي منصب رسمي على الإطلاق، ويمثله في هيئة البيعة، نجله الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود.

وكانت وسائل الإعلام السعودية قد أعلنت في الساعات الماضية عن وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، لكن أن تكشف عن تفاصيل تخص وفاته، وكذلك عن موعد إجراء مراسم الدفن ومراسم التعزية في الأمير الراحل.