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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية تعزية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.
وتفصيلاً، عبَّر الشيخ خليفة بن زايد عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.
وتلقى الملك برقيتَيْ تعزية مماثلتَيْن من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440 12:40 AM
عبَّروا عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم للأسرة المالكة والشعب السعودي
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية تعزية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.
وتفصيلاً، عبَّر الشيخ خليفة بن زايد عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.
وتلقى الملك برقيتَيْ تعزية مماثلتَيْن من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
، الملك يتلقى برقيات عزاء من رئيس الإمارات ونائبه وولي عهد أبو ظبي في وفاة الأمير بندر ،
المصدر : الخليج 365
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