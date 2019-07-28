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محمد بن مسعود - الدمام - حصل محمد أحمد راجح الحربي، البالغ من العمر 60 عامًا على درجة البكالوريوس تخصص دراسات إسلامية من كلية القنفذة الجامعية- انتظام.
وكان "الحربي" يحمل شهادة المرحلة الابتدائية- سادس، لكنه قرر الاستمرار في إكمال تعليمه والتحق بالمرحلة المتوسطة في عام 1429 بمدارس القنفذة الليلية، ثم الالتحاق بالجامعة بشكل منتظم، حتى نال شهادة البكالوريوس، ويفكر في الاستمرار لنيل درجة أعلى.
29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440 12:01 AM
حصل محمد أحمد راجح الحربي، البالغ من العمر 60 عامًا على درجة البكالوريوس تخصص دراسات إسلامية من كلية القنفذة الجامعية- انتظام.
وكان "الحربي" يحمل شهادة المرحلة الابتدائية- سادس، لكنه قرر الاستمرار في إكمال تعليمه والتحق بالمرحلة المتوسطة في عام 1429 بمدارس القنفذة الليلية، ثم الالتحاق بالجامعة بشكل منتظم، حتى نال شهادة البكالوريوس، ويفكر في الاستمرار لنيل درجة أعلى.
، القنفذة.. ستيني ينال شهادة البكالوريوس ،
المصدر : الخليج 365
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