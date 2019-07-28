دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper تفاصيل جديدة في جريمة القتل «المروعة» أمام نادٍ شهير بمكة المكرمة

تحقق النيابة العامة «دائرة النفس» بمكة المكرمة، وشرطة العاصمة المقدسة، ممثلة في مركز شرطة العزيزية، في قضية قتل مواطن سعودي بالعقد الثالث من العمر إثر تعرضه لطعنتين قاتلة من سلاح أبيض «سكين» بصدره على خلاف أحقية الطريق بالدائري الثالث بالعاصمة المقدسة.

وكانت «عاجل» نشرت فجر اليوم الأحد تفاصيل القضية تحت عنوان «بسبب خلاف مروري.. جريمة قتل مروعة أمام نادٍ شهير بمكة المكرمة».

وكشفت مصادر «عاجل»، أن قائدي مركبتين نوع «أفالون وكامري» بالطريق الدائري الثالث، أمام أحد الأندية الرياضية الشهيرة، حدث بينهما خلاف على أحقية الطريق، ما تسبب في مطاردة بعضهما البعض حتى وصلا لحي الهجرة.

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وأشارت المصادر إلى أن الشخصين توقفا إلى جانب الطريق واشتبكا في عراك بالأيدي، سدد خلاله الجاني طعنتين نافذة بصدر المجني عليه، من سلاح أبيض «سكين» كان يحملها، وهرب من الموقع تاركاً المجني عليه يسبح في الدماء، مؤكدة أن المجني عليه توفي قبل نقله وإسعافه إلى مستشفى النور التخصصي.

وأوضحت المصادر، أن الجهات الأمنية المختصة باشرت الحالة، حيث سلم الجاني نفسه إلى مركز شرطة العزيزية في وقت لاحق عقب ارتكاب الجريمة، ولايزال رهن التوقيف والتحقيق بالشرطة والنيابة العامة.

وأكدت إحالة جثة المجني عليه إلى لجنة الطب الشرعي لإصدار تقرير تشريحي عن الجريمة، في انتظار استكمال التحقيقات وإحالة ملف القضية إلى المحكمة الجزائية بحكم الاختصاص.