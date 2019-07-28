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عدن - ياسمين التهامي - بيان عاجل للتحالف العربي بشأن عملية حوثية جديدة استهدفت "نجران" السعودية..! – (نص البيان)

بيان عاجل للتحالف العربي بشأن عملية حوثية جديدة استهدفت "نجران" السعودية..! – (نص البيان)

أكد المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، أن التحالف العربي أحبط محاولة حوثية لاستهداف مدينة نجران السعودية.

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وقال المالكي في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، إن قوات التحالف أسقطت طائرة مسيرة لميليشيات الحوثي حاولت استهداف نجران.

وأضاف أن: "التحالف العربي يتعامل بحزم مع المواقع التي تنطلق منها الطائرات المسيرة التابعة لميليشيات الحوثي".

وأكد المتحدث باسم التحالف، أنه لا صحة لما نشرته ميليشيات الحوثي عن استهداف مطار نجران، وأنها محاولات "زائفة" للحوثي لرفع الروح المعنوية لمقاتليها، بينما في الحقيقة، لا توجد أي انتصارات للميليشيات الحوثية.

واستنكر المالكي العمليات الممنهجة من الحوثي لاستهداف المطارات المدنية، مؤكدا أن التحالف يسعى للقضاء على الإرهاب الذي تمارسه ميليشيات الحوثي والتي تمارس عمليات القتل خارج إطار القانون.