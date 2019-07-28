عاجل : انفجارات وحرائق هائلة في مأرب وهذا اول إعلان رسمي قبل قليل حول ما يحدث..شاهد التفاصيل

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عدن - ياسمين التهامي - اشتعال النيران في آبار نفطية بحقول صافر بعد هجوم مسلحين والسلطات تعلن احتوائه مساء اليوم

اندلع حريق هائل في بئرين نفطيين بحقول "صافر" بمحافظة مأرب، الأحد 28 يوليو/تموز 2019م، بعد تعرضهما لإطلاق نار من قبل مسلحين قبليين.

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وأفادت مصادر محلية في محافظة مأرب، مساء اليوم الأحد، بأن فرقا فنية وإطفاء تمكنت من إخماد النيران التي اشتعلت في بئرين نفطيتين بحقول "صافر إثر تعرضهما لعمل تخريبي.

وتعرضت بئران نفطية في حقل "أسعد الكامل" بمنطقة صافر لعمل تخريبي متعمد قالت مصادر محلية إنه إطلاق نيران من قبل مسلحين في وقت سابق اليوم الأحد ما أدى لاندلاع حريق في البئرين.

وأشارت المصادر إلى أن الفرق الفنية والإطفاء واجهت صعوبة في إخماد الحريق بأحد البئرين حيث ظلت النيران مشتعلة فيه حتى ساعات المساء قبل أن تتمكن من السيطرة على الوضع.

وفيما لم تعرف جهة ارتباط منفذي العمل التخريبي ودوافعهم، ذكرت تقارير أن قوات عسكرية فرضت طوقاً على المنطقة.