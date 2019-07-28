شكرا لقرائتكم خبر عن في صنعاء وعدن.. إنهيار غير مسبوق ومفاجئ للريال اليمني والدولار والسعودي يصلان إلى هذا السعر – (آخر تحديث لأسعار الصرف) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في صنعاء وعدن.. إنهيار غير مسبوق ومفاجئ للريال اليمني والدولار والسعودي يصلان إلى هذا السعر – (آخر تحديث لأسعار الصرف) شهد الريال اليمني مساء اليوم الاحد الموافق 28 يوليو 2019م انهياراً غير مسبوق امام العملات الأجنبية وخاصة الدولار والريال السعودي. اسعار الصرف في صنعاء الدولار-580 الريال السعودي -152 الشراء الدولار-585 Advertisements الريال السعودي -153 اسعار الصرف في عدن البيع الدولار-582 الريال السعودي -152 الشراء الدولار-587 الريال السعودي -153

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