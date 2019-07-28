شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال القيادي الإصلاحي البارز ’’باتيس’’ في حضرموت قبل قليل .. (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اغتال مسلحون مجهولون مساء اليوم الأحد شقيق عضو مجلس الشورى والقيادي بإصلاح حضرموت الاستاذ صلاح باتيس. وقالت مصادر محلية إن مسلحين مجهولين اغتالوا / جميل مسلم باتيس/ وسط مدينة سيئون. المصادر ذكرت أن المسلحين أطلقوا النار على جميل باتيس أثناء تواجده بداخل سيارته بالقرب من محطة فلهوم بمدينة سيئون. وسبق وأن تعرض جميل باتيس لمحاولتي اغتيال سابقتين قتل في إحداهن أحد أقربائه. Advertisements وعادت مؤخراً الأداة الإجرامية التي تستهدف المواطنين، وعلى وجه الخصوص أعضاء وقيادات الإصلاح بالمحافظات الجنوبية. والخميس.. اغتال مسلحون مجهولون على متن دراجات نارية خالد غيمان القيادي في إصلاح مديرية الضالع ومدير جمعية البر التنموية، ونائب مدير مستشفى التضامن بمدينة الضالع. ويوم الجمعة الماضية، اغتال مسلحون الشاب مفيد الوحيشي في مدينة عدن أثناء خروجه من مسجد معاذ بن جبل في حي السيلة بمديرية الشيخ عثمان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اغتيال القيادي الإصلاحي البارز ’’باتيس’’ في حضرموت قبل قليل .. (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.