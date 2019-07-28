شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية في حفل زفاف تتسبب في مجزرة مروعة (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي 3 أشخاص مصرعهم وجرح 3 آخرون في شجار مسلح خلال حفل زفاف ليلة أمس السبت، بمحلة الفيضة في يونين بقضاءبعلبك، جنوب لبنان. وفي التفاصيل، وقع شجار في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل خلال حفل زفاف شاب وفتاة من آل النمر وآل أمهز، على خلفية موّال (أغنية) في حفل الزفاف، تطور إلى إطلاق نار.وأدى الشجار المسلح الذي نشب بين أشخاص من آل أمهز وآخرين من آل زعيتر إلى مقتل (ط. زعيتر)، ونقلت جثته إلى مستشفى الريان، و (ع. ي) وشقيقه، ونقلت جثتاهما إلى مستشفى دار الحكمة. Advertisements وأصيب كل من (ع. ط. زعيتر) و ( أ. ط. زعيتر) ونقلا إلى مستشفى دار الأمل الجامعي، و (ر.ب) الذي أصيب بالرأس ونقل إلى مستشفى دار الحكمة، بحسب ”الجمهورية“.

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