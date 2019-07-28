الحجاج الفلسطينيون عالقون على الحدود السعودية لهذا السبب !

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الاحد، أن الحجاج الفلسطينيين عالقون في منطقة "حالة عمار" على الحدود السعودية منذ مساء السبت، وذلك بسبب كثافة تدفق قوافل الحجاج.

وقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب المرافق لبعثة الحج الفلسطينية، "إن ما يجري سببه وجود ضغط على الحدود السعودية لوصول الحجاج من فلسطين والأردن والعراق، ومن دول أخرى ما يتسبب بأزمة بسبب الإجراءات المتبعة، حيث أن الطاقة الاستيعابية للتعامل مع هذا الكم من الحجاج غير كافية، مع وصول قوافل الحجاج في آن واحد".

وأشار أبو الرب إلى أن الانتظار لا يقتصر على حجاج فلسطين فقط بل يشمل جميع الحجاج من جميع الدول العربية الذين يمرون من منفذ "حالة عمار"، بحسب موقع صحيفة القدس .

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وأوضح أبو الرب أن نحو 30% من حجاج فلسطين قد وصلوا إلى المدينة المنورة، وأن الحافلات تغادر تباعا لحجاج من عديد الدول العربية، مؤكدا أنه تم الحديث مع أكثر من جهة لتسهيل دخول الحجاج إلى الأراضي السعودية.

ووفق وكيل وزارة الأوقاف، فإن الفوج الأول من حجاج فلسطين ويضم 63 حافلة غادر صباح السبت، واجتاز معبر الكرامة الساعة التاسعة مساء، ثم توجهت الحافلات إلى منفذ "حالة عمار"، وأن الفوج الثاني والأخير من الحجاج الذي يضم 40 حافلة غادر الساعة الخامسة من مساء الأحد، ومن المتوقع وصوله الساعة العاشرة ليلا إلى الحدود السعودية.

وبذلك انتهى السفر البري لجميع حجاج فلسطين، بينما بقي من الحجاج، من يغادرون عن طريق الجو، وهو امر مرتبط بتواريخ حجوزاتهم، كما وبقي كذلك حجاج مكرمة خادم الحرمين الشريفين الذين من الممكن أن يغادروا يوم 6 أو 7 من شهر آب المقبل.