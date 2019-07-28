“الخدمة المدنية”: رُتَب المعلمين تعزِّز التكافؤ وتحفِّز الجهود.. ومكافأة لمن يُكلَّف بما...

حددت لائحة الوظائف التعليمية نصابًا مُخصصًا لكل رتبة من الرتب، وذلك تحفيزًا لكل جهد مبذول من المعلمين، وستتم مكافأة المعلم عند تكليفه بما يزيد عن نصابه؛ وذلك تعزيزًا للتكافؤ في النصاب بين المعلمين.

وبين إنفوجراف، نشره الحساب الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية. فيما يتعلق بالنصاب التعليمي، فكان للمعلم الممارس 24 حصة صفية، وللمعلم المتقدم 22 حصة صفية، وللمعلم الخبير 18 حصة صفية. أما النصاب التعليمي لمعلمي التربية الخاصة، فكان للمعلم الممارس 18 حصة صفية، وللمعلم المتقدم 16 حصة صفية، وللمعلم الخبير 14 حصة صفية.