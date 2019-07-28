خلال أسبوع.. دوريات الأمن تتعامل مع 12 ألف مخالف ونضبط 307 مركبات مسروقة

تعاملت دوريات الأمن بالمملكة خلال الأسبوع الماضي مع 12161 شخصاً خلال مباشرتها قضايا ومخالفات وحالات مختلفة في مناطق المملكة. ووفق إحصائية أعلنت اليوم بلغ ما تم ضبطه من تاريخ 18 وحتى 24 من ذي القعدة الجاري 9643 قضية مختلفة فيما تم التعامل مع 2518 مخالفة للأنظمة. وتم خلالها ضبط كميات من المسكرات والمخدرات والأسلحة فيما تم ضبط 307 مركبات مسروقة و263 مركبة مطلوبة و417 مركبة بدون إثبات ملكية و651 مركبة مخالفة للأنظمة.

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