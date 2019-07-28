الارشيف / اخبار السعوديه

250 متدربة في ختام مبادرة صيف الفرح

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
اختتم فريق لقيا فرح التطوعي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش، فعاليات مبادرة «صيف الفرح»، التي نفذها الفريق التطوعي النسائي على مدى عشرة أيام بقاعة النور بالمحافظة، وأوضحت مشرفة الفريق ومنسقة الفرق التطوعية النسائية باللجنة جبارة مرقامي أن 250 متدربة استفدن من الدورات التدريبية التي شملتها المبادرة وهي ورشة عمل متخصصة بعنوان «ريشة فنان» لتعليم أساسيات الرسم، بمشاركة 26 متدربة، وورشة «الأنامل الذهبية» في تعلّم الأعمال اليدوية بمشاركة 30 متدربة، وكذلك ورشة «حكاية عدسة» في التدريب على أساسيات التصوير بمشاركة 19 متدربة.

وأضافت مرقامي أن المبادرة تضمنت كذلك «ورشة جمالك» للتدريب على أساسيات المكياج بمشاركة 32 متدربة، وورشة بعنوان «بأجمل حلّه» للتدريب على أساسيات التنسيق بمشاركة 28 متدربة، إلى جانب ورشة «تناغم» لتعليم أساسيات المونتاج بمشاركة 15 متدربة، فيما شهد اليوم الختامي مشاركة 100 متدربة في ورشة عمل عن الإسعافات الأولية.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 250 متدربة في ختام مبادرة صيف الفرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا