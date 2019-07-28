250 متدربة في ختام مبادرة صيف الفرح

اختتم فريق لقيا فرح التطوعي بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش، فعاليات مبادرة «صيف الفرح»، التي نفذها الفريق التطوعي النسائي على مدى عشرة أيام بقاعة النور بالمحافظة، وأوضحت مشرفة الفريق ومنسقة الفرق التطوعية النسائية باللجنة جبارة مرقامي أن 250 متدربة استفدن من الدورات التدريبية التي شملتها المبادرة وهي ورشة عمل متخصصة بعنوان «ريشة فنان» لتعليم أساسيات الرسم، بمشاركة 26 متدربة، وورشة «الأنامل الذهبية» في تعلّم الأعمال اليدوية بمشاركة 30 متدربة، وكذلك ورشة «حكاية عدسة» في التدريب على أساسيات التصوير بمشاركة 19 متدربة.

وأضافت مرقامي أن المبادرة تضمنت كذلك «ورشة جمالك» للتدريب على أساسيات المكياج بمشاركة 32 متدربة، وورشة بعنوان «بأجمل حلّه» للتدريب على أساسيات التنسيق بمشاركة 28 متدربة، إلى جانب ورشة «تناغم» لتعليم أساسيات المونتاج بمشاركة 15 متدربة، فيما شهد اليوم الختامي مشاركة 100 متدربة في ورشة عمل عن الإسعافات الأولية.