250 متدربة في ختام مبادرة صيف الفرح

وأضافت مرقامي أن المبادرة تضمنت كذلك «ورشة جمالك» للتدريب على أساسيات المكياج بمشاركة 32 متدربة، وورشة بعنوان «بأجمل حلّه» للتدريب على أساسيات التنسيق بمشاركة 28 متدربة، إلى جانب ورشة «تناغم» لتعليم أساسيات المونتاج بمشاركة 15 متدربة، فيما شهد اليوم الختامي مشاركة 100 متدربة في ورشة عمل عن الإسعافات الأولية.
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