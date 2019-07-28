مسارات أرضية تربط المكفوفين بالأحوال المدنية

كما تقدم الأحوال المدنية لذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين كتابا بلغة برايل يحتوي على نظام الأحوال المدنية ولائحته التنظيمية، إضافة إلى أن المكتب المخصص لهذه الفئة يخدم جميع ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن ومهيأ بجميع الخدمات التي يحتاجونها من الأحوال المدنية.
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