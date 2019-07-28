مسارات أرضية تربط المكفوفين بالأحوال المدنية

أنشأت الأحوال المدنية بالقصيم، مسارات خاصة بالمكفوفين وضعاف البصر متصلة بالمواقف المخصصة لهم مع مكتب متكامل مخصص لهذه الفئة، وهي عبارة عن خطوط يستشعرها الكفيف سواء عن طريق العصا أو القدمين خلال سيره إلى المكتب المخصص لهم داخل الأحوال المدنية، والعودة للمواقف مرة أخرى، والذي يهدف لتمكينهم من الوصول لخدمات الأحوال المدنية بكل يسر وسهولة، وذلك إيماناً من الأحوال المدنية بمنطقة القصيم بمسؤوليتها الاجتماعية وأهمية تقديم خدماتها لجميع شرائح المجتمع، وحرصاً منها على تسهيل وسرعة خدمتهم خصوصاً من فئة غالية، وهم ذوو الاحتياجات الخاصة.

كما تقدم الأحوال المدنية لذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين كتابا بلغة برايل يحتوي على نظام الأحوال المدنية ولائحته التنظيمية، إضافة إلى أن المكتب المخصص لهذه الفئة يخدم جميع ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن ومهيأ بجميع الخدمات التي يحتاجونها من الأحوال المدنية.