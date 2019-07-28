200 جلسة علمية لخدمة 40 تخصصا بمؤتمر عسير الصحي

عمل تطوعي
رحّب المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير، الرئيس التنفيذي للمؤتمر خالد عايض عسيري، براعي الحفل، مشيرا إلى أن المؤتمر يضم أكثر من 200 جلسة علمية تخدم أكثر من 40 تخصصا، إضافة إلى معرض مصاحب يضم 23 شركة ومستشفى خاصا، وأبان عسيري أن المؤتمر يحظى بزخم علمي مميز، وكذلك عمل تطوعي كبير، إذ يتطوع في أعماله أكثر من 400 شاب وشابة، إضافة إلى خدمات مجتمعية مميزة، وهو من أهم مبادرات صحة عسير في تفعيل مبادرة «حسن الوفادة».
أبرز الإنجازات
قدم مساعد المدير العام للشؤون الصحية بعسير، عضو لجنة المؤتمر الرئيسية الدكتور عبدالله قداح، خلال الحفل، نبذة عن أبرز الإنجازات التي حققتها صحة عسير خلال الفترة الماضية، منها تفعيل المراكز الصحية المناوبة في المنطقة، وتفعيل عمليات جراحة وتأهيل الإصابات الرياضية بمستشفى محافظة أحد رفيدة، وإطلاق برنامج «رحال» الذي ينظم زيارات الأطباء المميزين في التخصصات النوعية، للمستشفيات في محافظات منطقة عسير بشكل مستمر، ومشروعات تطوير بيئة العمل، وتحسن المؤشرات بشكل عام.
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