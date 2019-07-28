200 جلسة علمية لخدمة 40 تخصصا بمؤتمر عسير الصحي

رعى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمس، الحفل الذي نظمته المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، ضمن فعاليات مؤتمر «عسير الصحي الثالث»، الذي تتواصل فعالياته حاليا بفندق قصر أبها، واطّلع أمير منطقة عسير، فور وصوله إلى مقر الحفل، على قاعات أعمال المؤتمر، والمعرض المصاحب الذي يضم نماذج لبعض التجهيزات الطبية الحديثة، والخدمات المقدمة للمستفيدين، بعد ذلك، شرّف الحفل المقام بهذه المناسبة، ثم شاهد والحضور فيلما تناول أبرز مهام وأهداف المؤتمر، والمشاركات الصحية المجتمعية التي أقيمت على هامش النسخة الثالثة، واستفاد منها أكثر من 10 آلاف شخص، كما تناول الفيلم أيضا أهمية المؤتمر الاقتصادية لمنطقة عسير، والفئات المستهدفة من إقامته.

عمل تطوعي

رحّب المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير، الرئيس التنفيذي للمؤتمر خالد عايض عسيري، براعي الحفل، مشيرا إلى أن المؤتمر يضم أكثر من 200 جلسة علمية تخدم أكثر من 40 تخصصا، إضافة إلى معرض مصاحب يضم 23 شركة ومستشفى خاصا، وأبان عسيري أن المؤتمر يحظى بزخم علمي مميز، وكذلك عمل تطوعي كبير، إذ يتطوع في أعماله أكثر من 400 شاب وشابة، إضافة إلى خدمات مجتمعية مميزة، وهو من أهم مبادرات صحة عسير في تفعيل مبادرة «حسن الوفادة».

أبرز الإنجازات

قدم مساعد المدير العام للشؤون الصحية بعسير، عضو لجنة المؤتمر الرئيسية الدكتور عبدالله قداح، خلال الحفل، نبذة عن أبرز الإنجازات التي حققتها صحة عسير خلال الفترة الماضية، منها تفعيل المراكز الصحية المناوبة في المنطقة، وتفعيل عمليات جراحة وتأهيل الإصابات الرياضية بمستشفى محافظة أحد رفيدة، وإطلاق برنامج «رحال» الذي ينظم زيارات الأطباء المميزين في التخصصات النوعية، للمستشفيات في محافظات منطقة عسير بشكل مستمر، ومشروعات تطوير بيئة العمل، وتحسن المؤشرات بشكل عام.