أمير القصيم يدشن فعاليات اليوم العالمي لأمراض الكبد

دشّن أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد «كبدك»، في ديوان الإمارة، فعاليات اليوم العالمي لأمراض الكبد، وتفعيل برنامج الفحص المسبق «استباق» الموجه لكل أفراد المجتمع، وتدشين جهاز «فايبر اسكان». واطّلع على المعرض المصاحب للتدشين، الذي حوى التوعية عن أمراض الكبد وأنواعها وطرق التعامل مع المرض والوقاية منه، واستمع لشرح من المدير العام للجمعية عبدالعزيز الحميد، الذي أوضح أن برنامج الفحص المسبق «استباق» الموجه لكل أفراد المجتمع، يأتي ضمن البرامج الـ10 التي أطلقتها الجمعية، للتحليل المسبق للمريض بشكل مجاني ومتاح لكل أفراد المجتمع للتأكد من سلامتهم، ويهدف إلى التثقيف فيما يخص التحليل المسبق للكشف عن فيروسات الكبد C وB، لافتاً إلى أن تدشين جهاز «فايبر اسكان» جهاز حديث، يستطيع الكشف عن مرض التليّف الكبدي بشكل دقيق وسريع. كما استقبل أمير منطقة القصيم، مدير شؤون أرامكو بالوسطى خالد الرميح، يرافقه وكيل مدير شؤون أرامكو بالمنطقة الوسطى نايف العتيبي.



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