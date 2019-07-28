70 حكما تنفيذيا في عقود سندات تنفيذية

من جهته أكد المحامي عاصم الملا أن العقود التي لها قوة السند التنفيذي يقصد بها كل مستند له القوة الرسمية وفق محضر توزيع حصيلة التنفيذ ولجان المساهمات العقارية، وعند تعريف السند التنفيذي يعنى به جميع الوثائق المكتوبة والتي تتضمن حقا ثابتا على أشخاص لا بد من تسديدها أو أخذ هذا المستند لحفظ حقوقهم أمام القضاء أثناء المطالبة بحقوقهم، موضحا أن هناك شروطا لسند التنفيذ من ضمنها عدم مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام للدولة، وأن يكون لحق محدد المقدار.
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